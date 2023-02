Inter, serata no per due giocatori sempre al top. Il migliore è una sorpresa

di Candido Baldini, pubblicato il: 19/02/2023

Inter Udinese, ieri sera i nerazzurri hanno conquistato una vittoria molto sofferta contro i friulani, che hanno disputato un ottimo primo tempo. La prima frazione si è conclusa infatti sul parziale di 1 a 1. Alla rete di Romelu Lukaku realizzata su calcio di rigore ha riposto Lovric. Nella seconda frazione i nerazzurri si sono imposti per 3 a 1 grazie alle reti di Mkhitaryan prima e Lautaro Martinez poi.

Proprio l’armeno è stato premiato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport come migliore in campo. “Solo una botta lo ferma, alla fine. Resta lucido e la lucidità paga sempre, no? Serve a Dzeko un pallone d’oro da lui stesso recuperato, poi con una volée di destro trova l’angolo vincente. Esempio”. Alle spalle del centrocampista, a cui è stato riconosciuto un 7, ci sono Bastoni, Calhanoglu, Barella, e Dimarco. Sufficienti anche i vari Acerbi, Lautaro, D’Ambrosio, Lukaku e Brozovic.

Inter, sorpresa tra i peggiori: ci finiscono due elementi abituati ad essere al top

Se per Mkhitaryan è stata la prima volta da migliore in campo la serata di ieri ha visto una novità (o meglio due) tra i peggiori. Questo riconoscimento negativo è toccato infatti a Darmian e a Dzeko. Il primo ha delle responsabilità sulla rete del momentaneo pareggio dei friuliani. Schierato da braccetto destro anziché da esterno ha perso la posizione, convergendo verso il centro e lasciando una voragine sul suo lato.

Inoltre subisce un’ammonizione che porta Simone Inzaghi a sostituirlo all’inizio della seconda frazione di gioco. La Gazzetta dello Sport gli riconosce un 5. Mezzo voto in più invece per l’attaccante bosniaco, che non è in serata e sbaglia molto. Male anche Handanovic e Dumfries. Infine Inzaghi si è guadagnato con le sue scelte un 6,5.