Inter, senti Stramaccioni: 'Adoro una punta nerazzurra: è pazzesca!'

INTER - Andrea Stramaccioni promuove il mercato nerazzurro. L'ex tecnico - nel corso di un'intervista rilasciata quest'oggi a La Gazzetta dello Sport - commenta le mosse di un'estate a dir poco frenetica.

"L’Inter ha preso l’allenatore più simile a Conte sotto tanti punti di vista. Inzaghi è alla sua prima avventura in una nuova squadra, dopo tanti anni di gestione del gruppo Lazio. Se si voleva dare continuità tecnico-tattica, di sicuro era il profilo migliore per sostituire Antonio, poi la società è stata brava a sostituire i giocatori che sono partiti. Continuare sul solco tattico della passata stagione ha aiutato e si è visto nelle prime due partire: Inzaghi non poteva sperare in un inizio migliore anche per l’impatto che hanno avuto i nuovi", la riflessione di Stramaccioni.

Da Lukaku a Dzeko... "Romelu? È stato un colpo durissimo sull’ambiente, perché le sue caratteristiche sono uniche e soprattutto e poi era diventato un leader assoluto, in campo e fuori. Ho l’Inter nel cuore e ho seguito le vicende societarie: immaginavo servisse qualche cessione ma speravo si preservassero i simboli dello scudetto. Edin è un giocatore molto tecnico e intelligente, vuole la palla sui piedi e la detta molto meno negli spazi di Lukaku. Ha grandissima esperienza a livello internazionale e saprà fare la differenza".

C'è, poi, Correa... "E' un giocatore che adoro. È pazzesco, ha un talento incredibile e secondo me rispetto a qualche anno fa ha imparato anche a gestirsi meglio durante la partita, così da essere sempre nel vivo del gioco e più decisivo. È maturato molto e sono convinto che questo sarà il suo anno".