Inter, senti Moratti:" Fiducioso per la finale. Messi? Operazione fattibile"

Torna a parlare l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti e lo fa attraverso le colonne di Tuttosport. Nella lunga intervista rilasciata al quotidiano torinese c'è stato spazio per parlare del passato, del presente e del futuro, con in particolare l'argomento finale di Europa League a tenere banco.

Moratti ha dichiarato di essere fiducioso per la finale se si considerano le ultime prestazioni più che convincenti della squadra., precisando come sia curioso che questo cammino in Europa League sia stato compiuto a dieci anni esatti dal trionfo in Champions League della notte di Madrid del 22 maggio 2010. L' intervista ha poi avuto come centro di gravità permanente alcune impressioni dell'ex numero uno nerazzurro che ha lasciato intendere come questo a suo modo di vedere, a prescindere dalla vittoria della Coppa o meno, sia a tutti gli effetti l'inizio di un nuovo percorso.

Massimo, figlio di Angelo Moratti, presidente della celeberrima Inter di Helenio Herrera vincitrice di ben 2 Champions League, ha poi sottoposto all'attenzione di tutti come la vittoria dell'ex Coppa Uefa nonchè odierna Europa League sia stato il primo trofeo conquistato sotto la sua gestione, arrivando poi a concludere il suo pensiero con il parallelismo Mourinho-Conte. Ciò che più gli accomuna, a detta dell'ex presidente nerazzurro, è la voglia di vincere continua ed incessante, come del resto la grande attenzione che entrambi mettono nei particolari.

La parte finale dell'intervista ha poi visto come protagonisti Romelu Lukaku e Lionel Messi. Relativamente a "Big Rom", Moratti si è detto sorpreso del suo impatto e del suo essere decisivo fin da subito in Serie A, come del resto è rimasto esterrefatto dalla crescita di Lautaro Martinez, un giocatore a suo dire utilissimo e dal potenziale enorme. Dal "Toro" a Messi il passo è breve ed egli non ha potuto far altro che commentare la situazione relativa al 6 volte "Pallone d'Oro" affermando come ci siano tutte le possibilità per poterlo acquistare a patto però che l'Inter abbia tutte le carte in regola dal punto di vista finanziario per farlo. Insomma, un Moratti a tutto campo che torna a far sentire la propria voce in uno dei momenti più importanti e storici da dieci anni a questa parte.