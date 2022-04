Inter, senti Materazzi: l'opinione su Dybala in nerazzurro

Inter, parla Marco Materazzi.

Matrix è stato protagonista di indimenticabili incroci contro i bianconeri. Un difensore rimasto nella storia dell'Inter, e tra i protagonisti dello storico Triplete. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore nerazzurro ha pronosticato sul Derby d'Italia, non mancando approfondimenti sullo stato di salute della squadra, apparsa inceppata nelle ultime uscite.

"Il momento simbolico in cui l’Inter ha perso le sue sicurezze è quello della scivolata di Brozovic nel derby. Palla a Sanchez che, in equilibrio precario, l’ha persa, e il Milan è andato in gol. Da lì, tutto è cambiato", il pensiero.

Per Materazzi in questo momento la Juve è più compatta; a domanda sul possibile arrivo di Dybala, Materazzi risponde che gli piacerebbe tantissimo.

Su chi possa decidere il match con la Juventus, Materazzi analizza: "Mi farebbe immenso piacere che fosse Barella. Ora è in difficoltà, ma se siamo lassù è perché ci ha portati lui con le sue corse infinite. Altrimenti Bastoni".