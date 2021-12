Inter, senti Marotta! Dal rinnovo di Brozovic all'idea Luis Alberto

Inter: parla Moratta.

L'amministratore delegato nerazzurro - gran protagonista nella costruzione di una stagione, fin qui, più che positiva - ha nelle scorse ore trattato il tema dei rinnovi. Alla Rai, come ripreso quest'oggi, 20 dicembre, da La Gazzetta dello Sport, Marotta ha parlato di Marcelo Brozovic, probabilmente il caso più spinoso in questo momento: "Brozovic ha detto di voler rimanere, e ne siamo molto felici, ora si tratta di negoziare: queste sono le difficoltà maggiori, ma resto molto ottimista" (ieri, la redazione di InterDipendenza.Net, ha aggiornato sullo stato della trattativa, clicca qui per i dettagli).

Non solo rinnovi. Un nome è accostato ai nerazzurri: Luis Alberto, in rotta con la Lazio. "Presto per parlare di futuro", ha glissato Marotta

Ma qual è stata la strategia dei nerazzurri? "Siamo riusciti a trovare la strada giusta col riequilibrio economico del club. Le due stelle sono il nostro obiettivo, due come il segno di vittoria. Sarebbe un grande regalo per tutti".

Parole dure su Barone (Fiorentina) in merito a qualche polemica sul fronte amministrativo. L'Inter - ha specificato Marotta - ha sempre rispettato le scadenze. "Eviti di esprimere in quel modo le sue rimostranze", l'ammonimento di Marotta.