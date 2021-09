Inter, Sensi verso il recupero. E l'ombra del 16 ottobre incombe su Inzaghi

Simone Inzaghi in questa fase di stagione, in cui si sta giocando ogni tre giorni, vorrebbe poter affidamento su tutte le risorse della sua rosa.

Invece al momento sono fermi ai box sia Vidal che Sensi. Il nuovo allenatore ha fatto capire, attraverso le sue scelte, di voler utilizzare tutti i giocatori a sua disposizione, ed in particolar modo ha puntato (fino a quando è stato possibile) sui due centrocampisti citati. Ora, stando al Corriere dello Sport, inizia ad esserci chiarezza sui tempi di recupero del trequartista ex Sassuolo. Secondo il quotidiano romano infatti l'obiettivo sarebbe quello di averlo di nuovo in campo per la sfida alla Lazio, fissata per il 16 ottobre.

Quel match si annuncia abbastanza problematico, pur essendo in programma tra quasi un mese. La tegola infatti è rappresentata dagli impegni per le nazionali. In particolare la Conmebol ha stabilito le date delle gare per le qualificazioni ai mondiali delle squadre sudamericane. L'ultima partita verrà disputata il 14 ottobre, ossia due giorni prima della sfida a Sarri e ai suoi. Ciò significa che difficilmente Inzaghi potrà schierare, contro la sua ex squadra, Lautaro Martinez, Correa, Vecino, Sanchez e Vidal (che nonostante l'infortunio sembra che verrà convocato). Anche per questa ragione sarebbe importante recuperare Sensi, così da poterlo impiegare in appoggio a Dzeko, come avvenuto nella prima giornata di campionato.