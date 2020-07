Inter, Sensi punta al rientro in Europa League

Durante tutto l'arco della stagione, gli infortuni hanno pesato alla lunga sul rendimento del club di Via della Liberazione. Il centrocampo è stata una delle zone del campo che ne ha risentito di più e i dati lo confermano. Infatti, solo in venti gare su quarantadue, Antonio Conte ha potuto contare sul suo centrocampo titolare con il trio Sensi, Brozovic, Barella.

Di conseguenza, giocatori come Borja Valero , Vecino e Gagliardini, considerati a tratti fuori dal progetto, sono stati chiamati in causa più volte, dovendo addirittura in alcuni casi fare gli straordinari. Dati alla mano quindi, l'Inter ha disputato moltissimi incontri ufficiali con lo stesso centrocampo dello scorso anno che quindi la dice lunga sul lavoro fatto da Conte e dal suo staff.

Colui che più è rimasto ai box è sicuramente Stefano Sensi, vittima di ben cinque infortuni durante l'arco di questa stagione. Tornato a disposizione dopo la sosta dovuta all'epidemia da Covid-19, il centrocampista ex Sassuolo è stato costretto di nuovo a fermarsi. I tempi di recupero sono stati ampiamente definiti, contando di poterlo avere a disposizione almeno nel finale di campionato per il rodaggio.

Il rientro a pieno regime, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è in programma per l'inizio dell'Europa League il 6 agosto nell' ottavo di finale contro il Getafe che a questo punto della stagione diventa più che fondamentale.