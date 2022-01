Inter, Sensi ma non solo: si sblocca un’altra cessione

Inter, nerazzurri in queste ore molto attivi sul mercato in uscita.

Dopo aver ufficializzato la cessione di Martin Satriano in prestito al Brest, nella serata di ieri è arrivato l’accordo con la Sampdoria per Stefano Sensi. Il centrocampista passerà in blucerchiato con la formula del prestito secco fino a fine stagione per giocare con continuità. L’annuncio ufficiale potrebbe già arrivare entro i prossimi giorni, si attende solo il via libera del giocatore.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in questa sessione di mercato i nerazzurri potrebbero liberarsi anche di un altro esubero presente in rosa, ovvero Matias Vecino. L’uruguaiano è in scadenza di contratto a fine stagione e finora avrebbe rifiutato ogni destinazione ma il corteggiamento della Lazio di Maurizio Sarri potrebbe fargli cambiare idea. Il tecnico biancoceleste, infatti, lo avrebbe individuato come il rinforzo ideale per rafforzare il suo centrocampo e Claudio Lotito sembrerebbe intenzionato ad accontentarlo. L’Inter vorrebbe provare ad incassare qualcosa dalla sua cessione ma non è da escludere che possa liberartelo da subito in modo da liberarsi del suo ingaggio.

La Lazio al momento, a causa della mancanza di liquidità, non potrebbe permettersi di fare investimenti ma la cessione di Muriqi al CSKA Mosca potrebbe sbloccare l’affare. Se dovessero concretizzarsi le cessioni di Vecino e Sensi, l’Inter sarebbe obbligata ad acquistare un nuovo centrocampista. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Morten Thorsby della Sampdoria. Il norvegese è in scadenza nel 2023 e avrebbe già fatto sapere alla società di non voler rinnovare il contratto. Stando a quanto riporta la rosea potrebbe raggiungere a Milano in prestito con semplice diritto diritto di riscatto ma attenzione alla concorrenza del Watford di Claudio Ranieri.