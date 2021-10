Inter, sempre Dzeko! Niente stanchezza. Un dato ora fa sperare

L'Inter si affida a Dzeko. Il bosniaco è centrale negli schemi di Simone Inzaghi.

A maggior ragione dopo gli impegni in Nazionale dei sudamericani, le speranze nerazzurre saranno rivolte - sabato 16 ottobre - sul bosniaco. La sfida contro la Lazio vedrà, ovviamente, l'ex Roma protagonista. Un derby per lui che, per numerose stagioni, ha affrontato i biancocelesti in climi capitolini del tutto infuocati.

"Edin, sempre Edin, fortissimamente Edin", invoca oggi La Gazzetta dello Sport tracciando un profilo del momento del centravanti nerazzurro. "Dalle ceneri del mercato estivo - rimarca il quotidiano - l’Inter si è ritrovata un 35enne arzillo, tirato a lucido, che gioca e segna come negli anni migliori. Da lungo tempo, tre stagioni per l’esattezza, Edin non sgommava così tanto a inizio campionato". Ma quando riposerà Dzeko? Per ora l'attaccante non dà alcun segno di cedimento. E l'Inter per questo può gongolare (pur rimanendo vigile sul mercato per un vice del bosniaco, leggi qui). Il giornale conferma: "Eppure non si legge traccia di stanchezza, né in allenamento né in partita. Figurarsi poi sabato prossimo quando Edin avrà l’occasione di tornare nel vecchio amatissimo teatro: contro la Lazio all’Olimpico Dzeko avrà i brividi lungo la schiena, sentirà subito odore di derby".

Non uno score imperdibile, però, quello di Dzeko contro la Lazio. Solo tre reti, evidenzia il quotidiano, sono state siglate ai tempi della Roma dalla punta. Ma un dato conforta: "Nel primo derby vestito di giallorosso pescò subito vittoria e gol: anche questa sarà una prima volta e il nerazzurro gli dona abbastanza". Dzeko, insomma, sa come si fa e vuol continuare a stupire (leggi come ha annullato il ricordo di Lukaku, clicca qui).