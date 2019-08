Inter, se salta Biraghi già pronte due alternative: Marotta al lavoro

Non solo un attaccante. Dopo la cessione di Perisic e quella molto probabile di Dalbert, l'Inter accelera anche per un esterno mancino. L’obiettivo principale resta Cristiano Biraghi della Fiorentina, ma il club nerazzurro sta lavorando anche ad alcune alternative.

Nel mirino di Marotta ci sono Gosens dell’Atalanta e Darmian del Manchester United: “C’è anche un’alternativa in A e conduce all’Atalanta dove gioca Robin Gosens, seguito spesso nello scorso campionato.

I rapporti con il club bergamasco sono ottimi, bisognerà però capire se l’Atalanta, quest’anno impegnata in Champions, vorrà privarsi di un suo titolare. Se poi l’Inter non dovesse trovare la soluzione giusta, attenzione all’operazione last-minute e c’è da credere che Marotta a quel punto si direzionerà ancora a Manchester per Matteo Darmian“.