Inter, se parte Eriksen si punterà sul pupillo di Conte che milita in serie A

Inter, Eriksen sembra sempre di più in partenza (addirittura nella sessione di gennaio?) visto che finora non ha brillato e visto lo scarso feeling con Conte. Le squadre interessate al danese ci sono (PSG, Bayern, Borussia su tutte) e nella sessione invernale potrebbe concretizzarsi l'addio. A quel punto l'Inter si ritroverebbe con un uomo in meno a centrocampo, e con Vecino sempre infortunato, più Nainggolan non esattamente al centro del progetto.

Per questa ragione si andrà quasi sicuramente sul mercato, ed il prescelto potrebbe non essere Malinovksyi come si leggeva negli ultimi giorni.Stando a Tuttosport infatti si potrebbe puntare su De Paul, che un anno fa l'Inter aveva già bloccato proprio su consiglio di Conte.

A bloccare tutto furono le eccessive richieste dell'Udinese, ma la sensazione è che questa volta l'affare potrebbe andare in porto. Sull'argentino c'è anche la Juventus, ma l'Inter pensa di abbassare le pretese economiche inserendo nell'affare Pinamonti, come parziale contro partita.