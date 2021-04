Inter, scudetto ad un passo. Si potrebbe festeggiare prima del previsto

Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina è tornata a fare i conti per quanto riguarda i punti mancanti ai nerazzurri per festeggiare lo scudetto. Conte che fanno ricalcolati dopo quanto accaduto ieri. L'Atalanta non ha battuto a Roma, e non si è che così portata a -9 dall'Inter.

La prima inseguitrice resta il Milan, che si trova a 10 punti (11 se si calcolano gli scontri diretti). Per questa ragione ora a Conte e ai suoi basteranno 8 punti nelle rimanenti 6 gare.

"La prima data possibile per la festa nerazzurra è il 1° maggio. Si verificherebbe nel caso in cui nel prossimo turno l’Inter battesse al Meazza il Verona e il Milan (in trasferta con la Lazio), la Juve (a Firenze) e l’Atalanta (in casa col Bologna) non facessero bottino pieno. A quel punto, vincendo a Crotone nell’anticipo del 1° maggio, i nerazzurri sarebbero già campioni".