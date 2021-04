Inter, scudetto ad un passo ma aleggia "l'Incubo" del 2009?

Inter, in casa nerazzurra, per quanto riguarda lo scudetto, non si sta ragionando più sul "se" ma sul "quando", vista la distanza dalle inseguitrici. I nerazzurri, facendo 4 punti, sarebbero certi della vittoria. Ma la certezza della vittoria potrebbe arrivare anche domenica, se l'Atalanta non farà risultato contro il Sassuolo. Ed in questo caso potrebbe ripetersi quanto accaduto nel 2009.

In quell'anno infatti. il primo dell'era Mourinho, l'Inter si laureò campione d'Italia prima della sua partita, i quanto il Milan non fece risultato contro l'Udinese. Ora potrebbe accadere una cosa simile. In casi di vittoria contro il Crotone sabato, e di mancata vittoria degli uomini di Gasperini, Conte e i suoi festeggerebbero senza giocare. Non lontano da casa quindi (la festa scudetto a Milano manca dal 1989) ma addirittura lontano dal campo.

A riportare questa possibilità è il Corriere dello Sport. Dopo 11 anni la speranza è sicuramente quella di esultare al termine di una gara.