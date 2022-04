Inter, sconfitta inaspettata. Il voto della Gazzetta a Radu è horror

L'Inter è incappata in una sconfitta amarissima, ieri, a Bologna.

Il gol di Sansone, conseguenza dell'errore di Radu, potrebbe aver macchiato fortemente la corsa dei nerazzurri allo Scudetto. Il giorno dopo la sfida del Dall'Ara, i voti negativi si sprecano. La Gazzetta dello Sport individua inevitabilmente nel portiere rumeno il peggiore nelle pagelle della gara. "L’addome di Handa gli regala la prima in A con l’Inter e un incubo per la carriera. Se la papera costerà lo scudetto, si vedrà, ma sarà dura per tutti riprendersi", il giudizio del quotidiano milanese che assegna un inesorabile 3 al portiere.

Si salva sempre Perisic. Il croato è stato autore di un gol straordinario. Peccato, però, che non sia bastato. Voto 6.5 per il funambolico esterno. "Prolungato stato di onnipotenza che gli permette variazioni sul tema: un gol partendo da destra, ad esempio. Ma era necessaria quella rimessa per Radu?", si legge.

Voto 5 al tecnico Simone Inzaghi, "l’inizio è godurioso, la fine tragica". Rileggi qui le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro a fine gara su Radu e non solo.