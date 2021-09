Inter, scelto il tandem anti-Real. E spunta una benedizione da capogiro

INTER - Si gongola, dalle parti di San Siro. Eppure le buone notizie questa volta arrivano da lontanissimo, addirittura dal Sudamerica. Lautaro Martinez e Joaquin Correa, a segno con un gol a testa contro il Venezuela, hanno brillato con la Nazionale argentina. Ulteriore segnale sullo stato di forma dei due, e sulla bontà delle scelte effettuate in questo calciomercato da Marotta e staff.

E se i due, spiega oggi il Corriere dello Sport, si accomoderanno probabilmente in panchina alla ripresa, visti i tempi ristretti per un impiego immediato, i conti comunque tornano e lasciano ben sperare per il futuro. Lautaro, spiega oggi il giornale, punta a 20 gol. A Correa viene chiesto un salto di qualità ulteriore: non solo assist al servizio dei compagni, ma anche marcature in proprio come - di recente - gli sta peraltro riuscendo spesso.

Messi, intanto, benedice il tandem. Proprio con la stella ora al Psg, non uno qualunque, Lautaro e Correa fanno faville. Messi ama i due. Il tandem anti-Real è pronto. Saranno loro infatti, per il giornale, i due calciatori che formeranno l'attacco nerazzurro nell'attesissimo debutto in Champions contro gli spagnoli. Con un tifoso quindi in più: quel 'Leo', fenomeno planetario, che ha messo i due attaccanti dell'Inter sotto la sua ala protettiva. Un appoggio da capogiro.