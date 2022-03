Inter, scelto il regista per Domenica. Poi una grossa novità di formazione

Inter, Simone Inzaghi Domenica prossima dovrà fare certamente a meno di Stefan De Vrij, dopo il problema muscolare accusato ad Anfield.

Le brutte notizie però potrebbero non finire qui, visto che ci saranno da valutare anche le condizioni di Marcelo Brozovic, anche lui uscito dal campo dolorante. Queste due assenze portano l'allenatore nerazzurro a dover ridisegnare la squadra, a partire proprio dalla difesa. Milan Skriniar dovrebbe essere spostato al centro, con Danilo D'Ambrosio schierato a destra (come avvenuto proprio nel secondo tempo della gara di Champions League). Alessandro Bastoni invece è confermato sul centro sinistra. E a centrocampo? Qui c'è il nodo più importante, dal momento che nell'ultima occasione in cui Brozovic è stato assente (contro il Sassuolo) il reparto ha fatto acqua da tutte le parti.

Ebbene, scrive il Corriere dello Sport, non si punterà di nuovo su Nicolò Barella, che non ha saputo interpretare il ruolo in maniera soddisfacente, ma su Hakan Calhanoglu. Il turco verrà arretrato in cabina di regia, dove detterà di tempi della manvora. Barella, che ha ripostato martedì sera, giocherà da mezzala, mentre la terza maglia se la contenderanno Arturo Vidal, Roberto Gagliardini e Mattias Vecino. Denzel Dumfries agirà a destra, mentre a sinistra potrebbe esserci la grossa novità di formazione. Robin Gosens infatti potrbebe giocare titolare dal primo minuto al posto di Ivan Perisic. In attacco l'unico ad essere certo dle posto è Edin Dzeko, mentre maggiori dubbi riguardano la sua spalla. Corsa a due tra Lautaro Martinez e Joaquin Correa, mentre più defilata è la posizione di Alexis Sanchez.