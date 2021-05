Inter, scelto il nuovo inno. Nel match di domani ci sarà il debutto

Inter, sembra essere stato definitivamente scelto il nuovo inno che accompagnerà le avventure nerazzurre nel futuro più prossimo. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti la scelta dovrebbe essere ricaduta sul pezzo scritto dal suo Pezzali Cecchetto e cantato dallo speaker Mengozzi.

La prima riproduzione di "I'm Inter" dovrebbe avvenire già domani in occasione del match tra i nerazzurri e la Sampdoria. Ma non solo. Sempre per domani è arrivato il via libera per i festeggiamenti dello scudetto numero 19.

"Il prefetto di Milano ha aperto alla partecipazione di tremila persone in zona San Siro per l’antipasto della festa scudetto, ma è facile ipotizzare che alla fine ce ne saranno ancora di più, perché nessuno vuole perdere l’opportunità di celebrare Lukaku e compagni dopo una stagione così".