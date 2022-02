Inter, scelte fatte per il derby. L'attaccante è in un grande stato di forma

Inter Milan di domani pomeriggio, sabato 5 febbraio, potrebbe essere uno snodo importante per le sorti del campionato.

La squadra guidata di Simone Inzaghi punta alla fuga, mentre Stefano Pioli cercherà di riaprire il campionato. I nerazzurri arrivano in ottime condizioni a questa sfida, visto che, al netto di Joaquin Correa, tutti i giocatori saranno arruolabili. Per questa ragione il tecnico manderà in campo il miglior 11 possibile. Samir Handanovic difenderà la porta, mentre in difesa ci sarà il trio dei titolarissimi. Alessandro Bastoni (che ha abbandonato lo stage azzurro per stare con la figlia), sarà affiancato da Milan Skriniar e Stefan De Vrij. Sulle fasce Ivan Perisic e Denzel Dumfries (in vantaggio su Matteo Darmian).

A centrocampo Marcelo Brozovic (sul quale ci sono novità di giornata sul fronte rinnovo), sarà in cabina di regia, e sarà affiancato da Hakan Calhanoglu (il grande ex andato in gol nella partita di andata) e Nicolò Barella. In attacco infine l'unico certo del posto è sempre stato Edin Dzeko. Al suo fianco c'era da scegliere tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, entrambi di ritorno dal Sudamerica, dove sono stati impegnato con le rispettive nazionali. La scelta, scrive la Gazzetta dello Sport, dovrebbe ricadere sull'argentino, rientrato prima del compagno cileno. Ma c'è di più.

"La giornata di ieri è servita all’allenatore per ottenere le risposte che voleva, sul fronte Lautaro. L’argentino sta bene, si è presentato ad Appiano come tutti speravano, gasato al punto giusto dopo i gol con l’Argentina, ma soprattutto integro dal punto di vista fisico. Una parte di allenamento con i compagni, una sezione di differenziato: tutto come previsto. Anzi, meglio del previsto. Perché i test atletici hanno dato risposte confortanti: sul piano delle energie Lautaro sta bene, anche meglio rispetto ai rientri da altre trasferte transoceaniche di questa stagione".