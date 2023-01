Inter, scatta l’allarme in vista della Supercoppa: Inzaghi in ansia (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 10/01/2023

Inter, arrivano ancora brutte notizie dall’infermeria per i nerazzurri. Lo stop di Hakan Calhanoglu, unito a quello di Brozovic, fa scattare l’allarme in casa nerazzurra in vista della Supercoppa Italiana contro il Milan in programma mercoledì prossimo a Riyadh, in Arabia Saudita.

L’edizione odierna di Tuttosport ha dato importanti aggiornamenti sulle condizioni dei due mediani spiegando che l’infortunio allo ileopsoas rimediato dal turco potrebbe essere più grave del previsto. Ci sarebbe il timore che si tratti di uno stiramento. Nel caso in cui dovesse essere confermato lo stiramento, il centrocampista non sarà a disposizione per la Supercoppa.

Inter, Brozovic non al meglio: doppia opzione per la mediana

Ancora niente da fare per Marcelo Brozovic, non ancora al meglio dopo la distrazione muscolare al soleo sinistro. Il croato sta svolgendo ancora un lavoro personalizzato ma dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo nei prossimi giorni. La speranza è che possa rientrare, almeno nella lista dei convocati, per il prossimo match di campionato contro il Verona; per poi pienamente a disposizione per il Milan.

Nel caso in cui sia Brozovic che Calhanoglu non dovessero farcela, Inzaghi sarà costretto ad affidare le chiavi del centrocampo ad Asllani o al limite adattare in quella posizione Mkhitaryan.