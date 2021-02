Inter, scambio Dzeko Sanchez impossibile. Bloccata un'altra partenza

Inter, nessun margine per vedere nuovi acquisti in casa nerazzurra in questa sessione di calciomercato invernale.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che sottolinea inoltre come un tentativo last minute per mandare in porto lo scambio tra Dzeko e Sanchez potrebbe anche esserci, ma le possiblità sono quasi pari allo zero.

Mercato chiuso quindi, come era stato annunciato da tempo sia da marotta che da Antonio Conte. E questo sia per quanto riguarda gli arrivi che le partenze. L'Inter ha infatti bloccato anche la cessione di Andrea Pinamonti, che era stato richiesto da diverse squadre e che sabato si è rivisto in campo contro il Benevento. Su di lui c'erano gli occhi del Bologna, ma alla fine Conte ha deciso di non lasciarlo partire.