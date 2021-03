Inter-Sassuolo, si ragiona sul calendario: gli scenari

Vista l'attuale situazione che si è creata in casa nerazzurra a causa del Covid-19, mister Conte si vede costretto a modificare i piani in vista del rush finale di Campionato. Il tecnico è ora chiamato a ricalibrare strategie e tattiche in vista dell conclusione della Serie A e del recupero contro il Sassuolo. Quest'ultima data non è ancora stata decisa, con il 7 aprile che rimane l'ipotesi più plausibile.

Nonostante ciò il match potrebbe essere rinviato ulteriormente, con l'accordo tra i due club, al 14 aprile magari alle 18:45. Tutto però rimane subordinato alle decisioni del presidente Dal Pino come riporta il Corriere dello Sport: "A quel punto toccherebbe al presidente accettare (come è successo per il secondo cambio di data di Juventus-Napoli) o no". Resta comunque forte l'idea di disputare il match nella giornata del 7 aprile alle ore 15 o alle 21, giorno in cui verrà anche recuperata Juventus-Napoli.

L'Inter comunque, ad oggi, come aggiunge il quotidiano non sembrerebbe ancora preso una decisione: "Se da un lato scendere in campo il 7 potrebbe voler dire rinunciare a qualcuno degli elementi attualmente colpiti dal Covid, giocare il 14 darebbe poco tempo per recuperare in vista della difficile trasferta di Napoli di domenica 18 aprile". E prosegue: "Meglio dunque rischiare di non avere qualche elemento tra le sfide con Bologna e Cagliari o piazzare il recupero tra la gara con il Cagliari e quella con il Napoli?"

La risposta non è ancora chiara ed il club nei prossimi giorni valuterà quale decisione prendere anche in base ai prossimi risultati dei tamponi. Il 22 scade il divieto di allenamenti imposto dall'Ats, poi si capirà come verrà gestita la situazione.