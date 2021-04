Inter Sassuolo, si chiude un ciclo laddove si era aperto?

Inter Sassuolo di questa sera sarà un match molto importante per Conte e i suoi uomini, visto che, nel caso in cui venissero agguantati i tre punti il vantaggio sulla seconda in classifica salirebbe a 11 misure (12 se si considera lo scontro diretto a favore).

Non si potrebbe definire aritmeticamente chiuso il campionato, ma virtualmente sarebbe uno scarto davvero importante. E i giochi si potrebbero quindi chiudere laddove tutto, nel corso di questa stagione, era iniziato. Il Corriere dello Sport infatti sottolinea come proprio nella gara di andata sia iniziata la svolta della stagione nerazzurra.

Quel 3 a 0 a reggio Emilia ha invertito le sorti di un campionato che fino a quel punto evidenziava dati preoccupanti. 8 partite e 15 punti, più una fase difensiva che faceva acqua da tutte le parti. Il ritorno al 3-5-2 e la ritrovata solidità difensiva hanno fatto la differenza. E stasera si spera di insistere su quella strada, per (semi) chiudere i giochi contro la stessa squadra contro la quale erano stati aperti.