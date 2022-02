Inter-Sassuolo, sfida su due fronti. La gara di domani con vista sul mercato

Inter, i 3 punti col Sassuolo adesso sono fondamentali.

La compagine di Simone Inzaghi domenica dovrà vedersela contro il Sassuolo, in una partita che sarà complicata e colma di insidie. Dopo l’immeritata sconfitta con il Liverpool in Champions League, adesso i nerazzurri sono chiamati a portare a casa la vittoria per dare un messaggio al campionato, ma anche a loro stessi.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter non avrà vita facile; il Sassuolo gioca bene a calcio, ha un’idea di gioco ben delineata e uomini in grado di creare difficoltà alla retroguardia nerazzurra. Non ci sarà Brozovic, al suo posto è ballottaggio tra Gagliardini, Vecino e Vidal (anche se il cileno è reduce dalle fatiche di Champions). L’Inter è chiamata ad una prova di maturità: in questo momento della stagione non si possono commettere passi falsi, il Milan incontrerà la Salernitana e con ogni probabilità riuscirà ad allungare.

Ma Inter-Sassuolo non è solo campo, ma anche mercato: nelle fila neroverdi infatti militano Scamacca e Frattesi, uomini entrati ormai da tempo nel radar di Marotta ed Ausilio (freschi di rinnovo per 3 anni). I due gioiellini di Dionisi interessano moltissimo alla dirigenza nerazzurra, che ha individuato in loro due tasselli importanti per la crescita del progetto interista, rispondendo perfettamente alle caratteristiche che l’Inter cerca nei nuovi innesti futuri. Le richieste del Sassuolo sono molto alte, ma Marotta e Ausilio sperano di poter abbassare le pretese dei neroverdi inserendo nell’affare Pinamonti e Pirola, provando ad acquistare Scamacca in prestito e Frattesi, da subito, a titolo definitivo.

Insomma, un match che offre temi di campo e di mercato: sfide, entrambe, che l’Inter vuole vincere.