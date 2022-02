Inter Sassuolo, scelto chi giocherà regista. Poi spazio per un volto nuovo

Inter Sassuolo è il match in programma per domenica 20 febbraio alle ore 18.

Simone Inzaghi dovrà tornare a raccogliere tre punti (non accade dal match contro il Venezia), dopo la sconfitta con il Milan ed il pareggio con il Napoli. Il tecnico piacentino però dovrà fare a meno di uno dei suoi inamovibili. Marcelo Brozovic infatti, nel match contro i partenopei, finito 1 a 1, è stato ammonito, e per questa ragione (dato che era diffidato) salterà la gara contro gli emiliani. Questo porta ad un rebus, visto che non c'è in rosa un giocatore con le stesse caratteristiche del croato. Inzaghi dovrà quindi ricorrere ad una soluzione "fantasiosa". Secondo il Corriere dello Sport la scelta sarebbe ricaduta si Nicolò Barella. L'ex Cagliari in diverse circostanze ha giocato in quel ruolo (sia con Conte che con l'attuale allenatore ad inizio stagione).

Questa scelta però "sposta" il problema. Sarà certo l'impiego di Calhanoglu come mezz'ala, ma chi completerà il reparto? I nomi sono soltanto due, visto che Mattias Vecino non si è ancora ripresa dall'infiammazione al ginocchio che lo ha costretto a saltare il match di Champions League. Il ballottaggio è quindi tra Roberto Gagliardini ed Arturo Vidal, protagonista in positivo nel mercoledì europeo. In attacco ci sarà da decidere i soliti due nomi tra Edin Dzeko, Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez. Tuttavia potrebbe esserci spazio, per la prima volta dal suo arrivo in nerazzurro, per Felipe Caicedo. Secondo il Corriere dello sport l'ecuadoriano potrebbe entrare nel corso del secondo tempo. Infine da capire se verrà riconosciuto un turno di riposo a Stefan De Vrij (occhio ad Alessandro Bastoni che potrebbe giocare in caso di accoglimento del ricorso).