Inter-Sassuolo, non si può sbagliare. Obiettivo sorpasso

Inter, la sfida di oggi è un’occasione da non lasciarsi scappare.

Come riporta l’edizione del Corriere dello Sport, oggi gli uomini di Simone Inzaghi se la vedranno con il Sassuolo di Dionisi, con un unico obiettivo: tornare in vetta. Nelle ultime due gare di campionato (Napoli e Milan) l’Inter ha raccolto solamente un punto, e oggi ha la possibilità di tornare alla vittoria sfidando però una squadra estramemente organizzata, che fa del possesso palla la sua arma principale.

Oggi pomeriggio inizierà un altro campionato perchè, calendario alla mano, mancano 12 partite ed ognuna di queste dovrà essere affrontata come una finale se si vuole alzare la coppa, se si vuole aggiungere la seconda stella. Adesso arriva per i nerazzurri una porzione di scontri più accessibile; il calendario infatti sembra dare una mano ad Inzaghi, che adesso deve tirare fuori dai suoi ragazzi ogni briciolo di energia possibile, in previsione di un mese di marzo che molto probabilmente risulterà decisivo.

Oltre ad Handanovic, l’Inter schiererà De Vrij Skriniar e con ogni probabilità Dimarco, complice l’assenza di Bastoni. A centrocampo non ci sarà Brozovic (squalificato), al suo posto vertice basso Barella coadiuvato da Gagliardini e Calhanoglu, mentre sugli esterni Perisic e Darmian (in ballottaggio con Dumfries). In attacco invece, solite due maglie per tre giocatori; in vantaggio sembra ci siano Sanchez e Lautaro, ma Dzeko scalpita e non è esclusa la sua presenza dal primo minuto. Possibilità anche per un eventuale esordio di Caicedo.

L’Inter oggi ha la grande possibilità di tornare in vetta con ancora una partita di meno, un’occasione davvero imperdibile che i nerazzurri devono assolutamente cogliere.