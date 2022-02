Inter-Sassuolo, la 'figuraccia' di un nerazzurro. Una punta prende 4

Inter-Sassuolo ha messo in mostra una squadra in chiara difficoltà.

Non può certo esser piaciuta a nessuno la prima parte di una gara in cui i nerazzurri di Inzaghi hanno sofferto terribilmente. Nelle pagelle odierne del Corriere dello Sport i giudizi sono inequivocabili, e le bocciature altrettanto nette. Il peggiore per il quotidiano è l'avulso Lautaro Martinez. L'argentino becca addirittura un 4: "Sbaglia una rete clamorosa ed è il volto del momento no dell'Inter", si legge nel giudizio.

Una prova particolarmente opaca quella del Toro, così come quella del suo dirimpettaio di reparto. Nemmeno Sanchez, infatti, ha brillato: anche per il cileno voto 4.

Male Handanovic: una figuraccia, per il giornale, il primo gol preso sotto le gambe (voto 4.5), non accende la luce Hakan Calhanoglu (4.5 anche per lui).

Chi meglio? E' Dumfries, subentrato a gara in corso, il migliore dei nerazzurri. L'olandese strappa infatti un 6.5 ("dà la scossa e a destra affonda").