Inter Sassuolo, Conte ha scelto come sostituire i 3 assenti. La probabile

Inter Sassuolo, tante assenze tra le fila di De Zerbi in vista della gara di questa sera, ma anche Conte dovrà affrontare qualche defezione. I nerazzurri scenderanno in campo orfani di Brozovic, Bastoni e Perisic. I primi due sono stati ammoniti nella gara contro il Bologna, e la loro condizione di diffidati ha fatto si che fossero squalificati per questa sera. Il croato invece è ancora alle prese con l'affaticamento muscolare del post nazionale.

Stando alla Gazzetta dello Sport Conte avrebbe scelto la formazione da mandare in campo. In difesa, accanto a De Vrij e Skriniar dovrebbe esserci Darmian. In questo modo sarebbe anche risolto i ballottaggio sulla fascia sinistra, con Young unico rimasto a poter ricoprire quel ruolo. A destra invece ci sarà Hakimi. A centrocampo Eriksen in regia e Barella e Gagliardini ad agire come mezz'ali.

Conte non ammette cali di concentrazione, stando alla rosea, e vuole a tutti i costi i tre punti. Per farlo sceglie, laddove sia possibile, i titolarissimi. Per questo in attacco si va verso la conferma di Lautaro Lukaku, con Sanchez destinato a partire dalla panchina.