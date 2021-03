Inter-Sassuolo, Conte ha il suo talismano per questo match

Inter Sassuolo di sabato sera sarà l'ultimo match prima della sosta per le nazionali, ed in casa nerazzurra si sta vivendo con un pò di apprensione a causa dell'emergenza Covid. Il virus per ora ha colpito D'Ambrosio e Handanovic, ma i test verranno effettuati ogni giorno.

Oltre a questo c'è il fatto che contro il Sassuolo non si vince dal 2014, quando sulla panchina nerazzurra c'era Mazzarri, e la partita finì 7 a 0. Tuttavia, scrive la la Gazzetta dello Sport, Conte ha un talismano in vista di sabato sera.

Si tratta di Romelu Lukaku, che nel corso della sua esperienza italiana ha già segnato tre reti ai neroverdi. L'unico match in cui non è andato in gol è stato quello di andata di questa stagione. In quel caso però ha fatto il suo ingresso in campo nel finale, con i suoi avanti già per 3 a 0.