Inter Sassuolo, 4 assenze per Conte che ridisegna la squadra. la probabile

Inter Sassuolo di mercoledì potrebbe essere una gara decisiva per le sorti del campionato. Come ha detto Conte da qui alla fine ogni vittoria sarà pesante, però portare il vantaggio a 11 darebbe un'ottima scossa alla lotta per il titolo.

Tuttavia il tecnico nerazzurro arriva a questo match di recupero con 4 assenze. Contro De Zerbi non ci saranno Perisic, Bastoni, Kolarov e Brozovic. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui quella che potrebbe essere la probabile formazione.

Ranocchia, dopo l'ottima partita contro il Bologna dovrebbe ripartire titolare, con il rientrante De Vrij ad occupare il centro sinistra. In mediana, davanti alla difesa Eriksen, con Gagliardini e Barella mezz'ali. Sulle fasce Young e Darmian si contendono il posto da titolare, mentre in attacco i soliti Lukaku e Lautaro.