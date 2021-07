Inter: 'Sanchez stop: tornato con un fastidio dalla Copa America'

Inter: "Lukaku non si ferma, Alexis Sanchez sì". Esordisce così il Corriere dello Sport in edicola oggi (venerdì 30 luglio).

Nel suo articolo Andrea Ramazzotti fa il punto della situazione dopo i tre giorni liberi concessi da Simone Inzaghi. "Solo terapie per Sanchez che è tornato dal Sudamerica con un piccolo fastidio al polpaccio, residuo forse del quarto di finale di Copa America contro il Brasile. Fatto sta che l'ex United non può allenarsi con i compagni. Per Inzaghi è un bel guaio perché alla prima di campionato, il 21 agosto, Martinez sarà squalificato e Sanchez dovrà sostituirlo".

A proposito dello stop di Alexis Sanchez, dunque, vi ricordiamo nuovamente l'esclusiva di InterDipendenza - a firma di Candido Baldini - che risale al 27 luglio e che qualcuno l'ha frettolosamente bollata come fake news. "Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ieri (lunedì 26 luglio, ndr) lo staff del tecnico ha messo alla prova le condizioni dell’attaccante cileno rientrato dopo la Copa America e le vacanze. Dopo poco tempo, però, Sanchez si è fermato. Motivo? Ha segnalato allo staff di Simone Inzaghi un problema fisico. Le sue condizioni saranno quindi valutate già nelle prossime ore. A quanto appreso da InterDipendenza, questo episodio ha suscitato perplessità nel nuovo tecnico dell’Inter. Inzaghi. Lui infatti punterebbe molto sul cileno in quanto ha caratteristiche uniche nel reparto offensivo (velocità, imprevedibilità, abilità nel saltare l'uomo), che ricordano quelle di Correa, che era un inamovibile ai tempi della Lazio. Però la sua ‘fragilità’ fisica sta facendo emergere qualche dubbio in Inzaghi e non solo".

Insomma: come sempre il tempo è galantuomo per chi, come la redazione di InterDipendenza, prova a fare questo mestiere al meglio: riportando cioè notizie verificate più e più volte com'è stato per quella di Alexis Sanchez.