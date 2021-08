Inter, Sanchez: il retroscena chiave e il giorno decisivo per il suo futuro

Inter: c'è un retroscena chiave sulle condizioni di Alexis Sanchez. Lo rivela direttamente un suo compagno di squadra e di Nazionale.

"Ho parlato con lui. È un po' triste, ma si è ripreso e questa è l'unica cosa che conta" ha detto Arturo Vidal. Tuttosport in edicola oggi, martedì 31 agosto, fa poi il punto sulle condizioni fisiche dell'attaccante cileno, uomo chiave nelle turnazioni offensive di Simone Inzaghi. "Sanchez prova lo sprint per tornare a disposizione in tempo per la trasferta di Genova contro la Sampdoria dopo la pausa per le Nazionali. Per capire se potrà partecipare insieme ai compagni alla partita di Marassi sarà decisivo - anticipa Stefano Sacchi nel suo articolo - l'andamento di questa settimana (la ripresa degli allenamenti è fissata per domani, mercoledì, ndr). Il Nino Maravilla sta seguendo un programma personalizzato alla Pinetina, svuotata dalle convocazioni dei vari Ct e dai giorni di riposo concessi da Inzaghi dopo la vittoria contro il Verona. Sanchez invece continua a lavorare senza sosta nel tentativo di accorciare i tempi di recupero".

Il quotidiano sportivo spiega poi che "entro domenica il cileno sosterrà un controllo per sapere se potrà rientrare con la Sampdoria". Sanchez, nel corso di quest'estate, è stato bersagliato dalla sfortuna: "L'infortunio - ricorda Tuttosport - aveva destato qualche preoccupazione intorno alla metà di agosto perché i postumi dello strappo rimediato in Copa America erano stati aggravati da un fastidio muscolare al polpaccio della gamba destra". L'Inter ha comunque deciso di puntare ancora sul Nino Maravilla come dimostra la volontà di non prendere un altro attaccante e di tenere a disposizione del tecnico l'attuale organico offensivo composto da Edin Dzeko, Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Martin Satriano.