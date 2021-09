Inter-Sanchez: ci siamo! È il giorno della verità sul futuro del cileno

Inter: "Sanchez, è il giorno della verità". Tuttosport in edicola oggi, lunedì 6 settembre, va dritto al punto sul 'capitolo' legato all'attaccante cileno.

"Mentre alcuni suoi compagni si prepareranno per le ultime gare con le Nazionali e altri si rilasseranno ancora per qualche ora con la famiglia, Alexis Sanchez sarà alla Pinetina per - anticipa il quotidiano sportivo - esser valutato dallo staff medico del dottor Volpi". L'estate dell'ex punta di Barcellona e Manchester United è stata tutt'altro che tranquilla. Quali sono stati i suoi problemi? Al muscolo plantare e al polpaccio. Tutto è iniziato lo scorso 3 luglio in occasione della sfida di Coppa America contro il Brasile. Qui potete leggere il nostro approfondimento. Nell'ultima settimana "il giocatore ha lavorato molto bene - conferma Tuttosport -. C'è ottimismo affinché possa essere a disposizione di Simone Inzaghi se non per la Sampdoria (domenica 12 alle 12:30), almeno per andare in panchina in Champions League con il Real Madrid il 15 settembre".

Proprio in vista dei due impegni così ravvicinati e decisivi, il tecnico piacentino sta studiando le possibili soluzioni. Una di queste è legata soprattutto a Denzel Dumrfires: ne parliamo in maniera dettagliata in questo articolo. Non solo. Un'altra è legata a Stefano Sensi che, contro Bulgaria e Svizzera, non ha trovato spazio con l'Italia e quindi non ha 'eccessivi' carichi sulle gambe. Potete leggere la nostra analisi qui. Non va infine trascurato il possibile colpo di scena a cui, in queste ore, Simone Inzaghi starebbe seriamente pensando in vista della sfida di Marassi contro la Sampdoria (che si è notevolmente rinforzata nelle ultime ore di calciomercato). Quale sarebbe? Ruota tutto intorno a Martin Satriano come potete leggere in questo nostro approfondimento.