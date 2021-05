Inter-Sampdoria, la probabile: spazio alle seconde linee

Primo match da Campioni d'Italia per i nerazzurri guidati da mister Antonio Conte. Questa sera, alle 18 al Meazza, l'Inter ospiterà la Sampdoria di Ranieri e ci sarà spazio per chi - fino a questo momento - ha giocato meno. Dovrebbe rifiatare Lukaku (onnipresente) e qualche sostituzione ci sarà pure in difesa ed in mediana.

Stando a quanto riferisce stamani il Tuttosport, il mister starebbe pensando - sempre mantenendo inalterato il proprio modulo - a qualche sostituzione. Tra i pali ci dovrebbe essere sempre Handanovic, mentre in difesa spazio a Ranocchia e D'Ambrosio che potrebbero far riposare Skriniar e De Vrij. In mediana invece spazio a : "Vecino e Gagliardini (più di Sensi) a centrocampo con Young a sinistra, mentre davanti Sanchez dovrebbe inizialmente far rifiatare Lukaku". Queste le novità attese per questo incontro.

La probabile:

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro.