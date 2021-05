Inter Samp, occasione per vedere tanti volti nuovi. La probabile

Inter Samp di domani sarà la prima gara che i nerazzurri disputeranno con il 19esimo titolo della storia in tasca. Primo match quindi senza un vero significato ai fini della classifica.

Per questa ragione, come scrive il Corriere dello Sport, Conte potrebbe decidere di fare un ampio turnover e dare spazio a chi ha giocato meno nel corso di questo campionato. In difesa dovrebbero partire dal primo minuto sia D'ambrosio che Ranocchia, che completeranno il reparto con Bastoni.

Gagliardini Eriksen e Sensi comporranno la mediana, così da far rifiatare Barella e Brozovic. Darmina e Hakimi gli esterni. In attacco risposo per Lukaku, che ha praticamente sempre giocato. Sanchez farà coppia dal primo minuto con Lautaro Martinez.