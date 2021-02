Inter, saltata la trattativa con Bc Partners, ma ci sono nuovi scenari

Inter, è notizia di ieri quella riguardante il fatto che la trattativa tra Suning e Bc Partners è saltata. Il colosso cinese ha rifiutato l'offerta presentata dal fondo americano.

Questa decisione è scaturita anche dal fatto che la società nerazzurra ha attirato l'attenzione di diversi fondi , che potrebbero dare vita ad un consorzio. Ci sono un paio di fondi americani, come Ares e Arctos. Poi Fortress, che viaggia all'unisono con Mubadala, fondo sovrano di Abu Dhabi. L'intenzione di Suning sembra essere chiara.

"La via su cui lavora Suning è quella di un partner con cui viaggiare nel prossimo futuro. L’Inter è in crisi di liquidità, ma allo stesso tempo non si registrano segnali di forte discontinuità per i progetti a medio-lungo termine. La società ha davanti a sé la scadenza Uefa di fine marzo, in tema di stipendi. E in assoluto, secondo quanto risulta, avrebbe bisogno di un’iniezione di denaro da 250 milioni di euro nei prossimi mesi, per garantire continuità". Riporta la Gazzetta dello Sport.