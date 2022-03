Inter Salernitana, Inzaghi rivoluziona la squadra e il modulo: la probabile

Inter Salernitana dovrà essere il match in cui i nerazzurri daranno una svolta al momento duro che si sta vivendo, se vorranno continuare a lottare per lo scudetto.

Il duro periodo affrontato a partire da gennaio, che ha visto un calendario molto duro oltre che fitto, sta portando delle conseguenze nello stato di forma di alcuni giocatori. Per questa ragione Simone Inzaghi si trova costretto a cambiare diversi uomini, come scrive la Gazzetta dello Sport, e forse addirittura modulo. In difesa infatti Stefan De Vrij sta affrontando qualche problema fisico. Probabile quindi che al suo posto verrà impiegato Andrea Ranocchia, che comporrà la difesa la fianco di Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Sulla fascia destra Denzel Dumfries è ormai il titolare, mentre sulla sinistra Ivan Perisic sembra aver bisogno di riposare. Il croato non sta al meglio, e per questo dovrebbe essere sostituito da Matteo Darmian.

A centrocampo a tirare il fiato dovrebbe essere Hakan Calhanoglu, e qui gli scenari sono ampi. La strada più semplice porta ad un centrocampo costituito da Nicolò Barella (che sarà assente in coppa e che quindi stasera giocherà titolare), Marcelo Brozovic (che sta bene, qui il punto sulle sue condizioni) e Roberto Gagliardini. Tuttavia c'è anche un'altra ipotesi, ossia quello che porta al cambio di modulo. In attacco infatti la scelta sembra essere quella di continuare a puntare su Lautaro Martinez per facilitare il suo ritorno al gol, e la sua spalla dovrebbe essere Edin Dzeko. In questi giorni però si sta facendo strada la possibilità che Alexis Sanchez agisca alle spalle delle due punte, in posizione di trequartista, come accaduto nel secondo tempo contro il Sassuolo.