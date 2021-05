Inter, sacrificio di un big? Un fatto smentisce che ci sia questa intenzione

Inter, in questi giorni qualcuno riporta la notizia secondo la quale la società nerazzurra sarebbe pronta a sacrificare un big per poter finanziare il prossimo mercato. Tuttavia, stando alla Gazzetta dello Sport, l'intenzione non sarebbe questa.

E ciò si deduce da un fatto in particolare. L'Inter infatti sarebbe pronta a mettere nero su bianco il rinnovo di Lautaro Martinez (considerato l'indiziato principale per una cessione). Questo, unito alle parole di Ausilio, chiarisce che la dirigenza vuole tenere i migliori.

A ciò si aggiunge che l'incontro tra il club e il nuovo agente del giocatore avverrà prima dell'estate. Segno questo della volontà di trattenerlo. Se così non fosse stato infatti l'accordo sarebbe stato siglato a mercato chiuso, in caso d eventuale trasferiemtno sfumato.