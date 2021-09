Inter, Ronaldo: 'Sono interista! L'attacco? C'è un nome che giocherà sicuro'

INTER - Parla Ronaldo, il Fenomeno. Indimenticato attaccante nerazzurro, il brasiliano è oggi intervistato da La Gazzetta dello Sport. "Io sono interista, con l’Inter mantengo un rapporto speciale e vorrei che vincesse sempre. L’ultimo campionato è stato bellissimo, “abbiamo” interrotto la striscia vincente della Juventus, ce lo ricorderemo a lungo. Peccato che Lukaku sia ritornato in Inghilterra, ma è difficile resistere quando i top club della Premier chiamano. Il Chelsea ha fatto valere tutto il suo potere finanziario", le dichiarazioni.

Grande fiducia sull'Inter. Ronaldo, che ha parlato a tutto campo e su tanti temi, la pensa così... "Per me la grande favorita resta l’Inter campione in carica. Lukaku è andato via, però la squadra rimane forte ed equilibrata, ha preso Dzeko e ha concluso altri acquisti di peso, nel gruppo ci sono tanti giovani interessanti".

Curiosità, dunque, per l'attacco. Vero è andato via Lukaku (già criticato, peraltro, in Inghilterra. Leggi qui). Ma da Dzeko a Correa, passando per Lautaro Martinez, non mancano le alternative. Quale l'intreccio giusto? Ronaldo, il Fenomeno, dice la sua con fare risoluto: "Lautaro di sicuro giocherà, però sì, Martinez e Correa garantiscono un bel numero di gol. La stagione è lunga e verranno usati assieme in tante partite".

"L’Italia ha una tradizione calcistica incredibile ed è in ripresa, come dimostra la vittoria all’Europeo. La Serie A è qualche passo dietro la Premier League inglese e la Liga spagnola, ma la Nazionale di Mancini è potente e piena di giovani bravi", il commento - infine - di Ronaldo sul nostro calcio. Parole al miele da chi ha fatto faville, regalando ai tifosi emozioni indelebili e straordinarie.