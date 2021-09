Inter, Ronaldo, le parole su Mourinho, l'erede. 'Un calciatore mi assomiglia'

INTER - Le parole di Ronaldo, nell'intervista rilasciata quest'oggi dal Fenomeno, a La Gazzetta dello Sport, hanno spaziato a tutto campo. Non solo i nerazzurri (clicca qui per le parole sugli uomini di Inzaghi). Anche giudizi sulla Juve, sul Milan e sul possibile erede dell'indimenticabile brasiliano che - per anni - ha furoreggiato a livello internazionale.

Sulla Juve e il Milan, Ronaldo ha commentato: "La Juve? Ha perso Cristiano, però la squadra è forte lo stesso. Attenzione, la Juventus è sempre la Juventus... Per esempio hanno riportato a Torino quell’attaccante ragazzo (Kean, ndr), che a me piace. Milan? È importante che sia ritornato in Champions League, ai suoi livelli. Il calcio ha bisogno delle squadre storiche. Il Milan è di nuovo competitivo per la Serie A e per l’Europa".

Ronaldo ne ha anche per Mourinho... "Mi sembra il solito grande allenatore. Migliorerà la Serie A con la sua esperienza e la sua maniera di lavorare. È uno dei più importanti tecnici al mondo. Sono sicuro che alla Roma farà bene perché è un professionista di altissimo profilo".

L'erede di Ronaldo è Mbappè? Il brasiliano commenta: "Sì, ha delle caratteristiche simili alle mie. Ha qualità pazzesche, possiede una tecnica notevole e sa usarla ad alta velocità. Va via ai difensori, salta i portieri. Abilità nella corsa, come si dice. E nonostante sia giovanissimo, ha già percorso tanta strada. Mbappé mi piace, tifo per lui".

La Champions e il Psg (leggi l'ultimo colpo a cui stanno pensando i francesi), Ronaldo spiega: "Il Paris Saint Germain è in pole position, ma il calcio parlato è una cosa e quello giocato un’altra. Sul campo incidono tanti fattori. Sono stato nel Real Madrid per quasi cinque stagioni, nella squadra dei “Galacticos” (con Zidane, Beckham e Figo, tra gli altri, ndr) e non ho mai vinto la Champions. Vincere non è mai matematico, neppure se hai in squadra i migliori. Vale anche per il Psg".