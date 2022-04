Inter-Roma, snodo cruciale per lo scudetto. Due protagonisti annunciati

Inter-Roma, la volata scudetto passa anche da oggi pomeriggio.

In attesa del recupero contro il Bologna, i nerazzurri oggi andranno in campo in un match difficilissimo e pieno di insidie contro la Roma dell’ex Josè Mourinho. Come si legge nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono due protagonisti annunciati per la partita di oggi pomeriggio: Ivan Perisic ed Edin Dzeko.

Perisic, che sta disputando una stagione semplicemente fantastica, vede un primato appartenente ad una bandiera del club nerazzurro. L’esterno croato infatti è solamente a 5 assist di distanza dal record di assistenze in Serie per l’Inter, appartenente a Maicon. Sono 39 infatti gli assist di Perisic, contro i 44 messi a referto dal laterale brasiliano protagonista assoluto dell’Inter proprio di Josè Mourinho. Il croato è già a quota 5 assist in stagione, e oggi proverà sicuramente ad aumentare questa importante statistica per aiutare i propri compagni a raggiungere una vittoria fondamentale.

Dzeko, invece, vede dinnanzi a sé un numero a tre cifre: è infatti soltanto a due gol di distanza dalle 100 realizzazioni in Serie A, essendo a quota 98. Il centravanti bosniaco diventerebbe così il terzo calciatore più anziano a raggiungere quota 100 realizzazioni in Serie A; ai primi due posti ci sono curiosamente un altro ex Inter del Triplete, Goran Pandev, e Sergio Pellissier.

Oggi l’Inter affronterà una Roma in grande salute, reduce da ben 12 risultati utili consecutivi in campionato ed ancora in corsa per un posto in Champions League. Sarà tutt’altro che facile, ma Inzaghi sa che può affidarsi all’esperienza e alla qualità dei suoi calciatori che ultimamente sono tornati ai livelli di inizio stagione.