Inter Roma, scelte obbligate per Conte. Un solo dubbio

Le scelte di Conte in vista della gara contro la Roma, viste le numerose assenze, appaiono obbligate, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.Il tecnico leccese sembra essere intenzionato a schierare la difesa delle grandi occasioni, con De Vrij, Skriniar e Godin.

A centrocampo sembra che si opterà per la soluzione più semplice, con Borja Valero in regia, Brozovic e Vecino mezzali. Nessun esperimento quindi. Ne Candreva ne Asamoah verranno schierati in mezzo al campo.

Anzi. Entrambi potrebbero essere lasciati in panchina, visto che a sinistra sembra essere favorito Biraghi, mentre a destra c'è il ballottaggio tra lo stesso Candreva e D'Ambrosio.

Scelte obbligate in attacco con Lukaku e Lautaro i soli arruolabili.