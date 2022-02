Inter-Roma: Sanchez è da 7.5. Giù un altro nerazzurro

Inter-Roma e la prestazione maiuscola dei nerazzurri.

La squadra di Inzaghi ha divertito ieri a San Siro, regalando un dispiacere al grande ex José Mourinho. Una partita nella partita quella del portoghese, persa a cospetto di una formazione - quella nerazzurra - capace di andare a segno con colpi degni di nota, e trame di gioco godibilissime, riuscendo così a centrare una qualificazione più che meritata al turno successivo di Coppa Italia.

Nelle pagelle del Corriere dello Sport, oggi 9 febbraio, tante promozioni. Su tutte quella per Alexis Sanchez, sempre brillante in gara, e autore di un gol da cineteca (qui il suo messaggio a Inzaghi nel post-gara). Il cileno continua a crescere a vista d'occhio, e prende un 7.5 dal quotidiano. "Un lusso per la panchina", si legge nel giudizio, un altro gol pesante e spettacolare.

Voto 7 al tecnico Inzaghi, e ai calciatori Skriniar, Barella, Brozovic, Perisic e Dzeko. Un po' sottotono Lautaro Martinez, che comunque conquista una sufficienza. Sul Toro argentino il giornale descrive: "Entra con la voglia di spaccare il mondo. Un tiro alto e poco altro". Leggi le dichiarazioni di Simone Inzaghi a fine gara, clicca qui.