Inter-Roma, le probabili. Assenza per Mourinho, Inzaghi cambia in attacco

Inter-Roma, alle 18 si va in campo.

Dopo la rotonda vittoria nel derby di Coppa Italia per 3-0 ai danni del Milan, l’Inter si prepara a tornare in campo per continuare il buon periodo di forma. A San Siro arriva la Roma, squadra in salute e allenata dal grande ex Josè Mourinho, che ha ancora discrete possibilità di provare a raggiungere la qualificazione in Champions League.

Secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi sembra orientato a schierare i titolarissimi, con un solo rebus in attacco. In porta ci sarà capitan Handanovic; linea difensiva composta da Skriniar, Bastoni e l’ormai recuperato De Vrij. A centrocampo nessuna novità, con Brozovic vertice basso insieme alle mezzali Barella e Calhanoglu. Sulle fasce, mister Inzaghi dovrebbe nuovamente riproporre Perisic a sinistra, mentre a destra potrebbe spuntarla Darmian dopo l’ottima prestazione nel derby, anche se Dumfries appare in vantaggio. In attacco, invece, Inzaghi ha quattro nomi per due maglie; favorita a partire dall’inizio è la coppia Dzeko-Lautaro, con l’argentino che pare essere in grande spolvero dopo la magnifica doppietta nel derby.

Mourinho, invece, deve fare a meno di Cristante. In porta andrà Rui Patricio; difesa a 3 composta da Mancini, Ibanez e Smalling. A centrocampo Veretout (causa assenza di Cristante), Olivera e Pellegrini; sulle fasce invece agiranno Zalewski e Karsdorp. In attacco ci sarà invece Mkhytarian a supporto dell’inglese Tammy Abraham, pericolo numero uno per gli uomini di Simone Inzaghi.

I nerazzurri sono chiamati a confermare l'ottimo periodo di forma delle ultime settimane, ma contro la Roma sarà tutt'altro che facile; Inzaghi lo sa e proverà ad affidarsi ai suoi uomini migliori per cercare di ottenere una vittoria importantissima, che inevitabilmente metterebbe pressione a Napoli e Milan, impegnate entrambe domani.