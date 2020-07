Inter-Roma, la probabile dei nerazzurri: Conte si affida a Borja Valero

Questa sera l'Inter andrà in scena all'Olimpico contro la Roma di Paolo Fonseca; l'obiettivo dei nerazzurri è quello di portarsi a -3 dalla Juventus e mettere così pressione alla vecchia signora, che domani affronterà la Lazio. Conte e i suoi giocatori sanno bene che questa è probabilmente l'ultima opportunità di mettere pepe a questo campionato, ecco perché è lecito aspettarsi un'Inter combattiva fin da subito.

Per quanto riguarda la probabile dei nerazzurri, il tecnico leccese sembra avere le idee chiare. In difesa torna il terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni, con Godin dunque che si accomoderà in panchina. Sugli esterni Candreva e Young hanno vinto i rispettivi ballottaggi con Moses e Biraghi, anche se è possibile che i quattro diano vita ad una staffetta.

A centrocampo torna Barella, il quale ha pienamente smaltito le noie muscolari dell'ultimo periodo. L'ex Cagliari farà coppia con Brozovic, mentre ad agire nel ruolo di regista dovrebbe esserci Borja Valero. Solo panchina dunque per Christian Erikesn, almeno dall'inizio. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia Sanchez-Lautaro, con Lukaku pronto a subentrare a partita in corso.