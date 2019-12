Inter Roma, incognita per Conte. Nuova assenza a centrocampo?

L'Inter affronterà la Roma venerdi sera. Conte dovrà ottenere i tre punti se vorrà mantenere il primato in classifica raggiunto domenica dopo la vittoria con la Spal. Tuttavia il tecnico leccese si dovrà presentare a questa delicata gara con gli uomini contati a centrocampo.

Oltre a Barella e Sensi, che rientreranno dopo la sosta, è in dubbio anche Gagliardini. L'ex Atalanta è uscito acciaccato dalla gara di domenica.

In questi giorni verranno fatte delle valutazioni per capire se Conte potrà contare sul suo giocatore in vista di venerdì', come riportato dal Corriere dello Sport. Se così non fosse l'unico arruolabile sarebbe Borja Valero, che comporrebbe la linea mediana insieme a Brozovic e Vecino. Ma in questo caso non ci sarebbero cambi disponibili.