Inter Roma, Fonseca vicino a perdere una pedina fondamentale

Non solo Conte è alle prese con pesanti assenze. In vista di Inter Roma anche Fonseca si ritrova in infermeria giocatori importanti. Kluivert ha già dato forfait, e non prenderà parte alla partita.

Resta da valutare la situazione relativa a Dzeko. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina le chance di vederlo in campo sono davvero basse. Il bosniaco è ancora influenzato, nonostante sia rimasto a casa per sfebbrare negli ultimi giorni.

Qualora non dovesse farcela oppure riuscisse solo a sedersi in panchina le opzioni per Fonseca sarebbero limitate. Kalinic infatti si è riunito al gruppo da poco. Per questo il tencico portoghese starebbe vagliando l'ipotesi di schierare Zaniolo o Mkhitaryan come falso nueve.