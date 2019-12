Inter Roma, Fonseca vicino a perdere la pedina fondamentale

Inter Roma si sta trasformando sempre di più in una gara ricca di assenze importanti. Sia Conte che Fonseca dovranno fare a meno di diversi elementi. Il tecnico nerazzurro si ritrova con gli uomini contati a centrocampo.

Fonseca dovrà fare a meno di Kluivert, infortunato. Ma il vero dubbio riguarda Dzeko, da diversi giorni alle prese con una febbre molto alta. Il bosniaco è in bilico, e stando agli ultimi aggiornamenti ieri si è presentato a Trigoria, svolgendo anche un blando allenamento.

Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, l'attaccante potrà giocare solo una ventina di minuti, a patto che si senta meglio. Qualora così non fosse potrebbe restare addirittura in albergo. Vista anche l'assenza di Kalinic a quel punto al tecnico portoghese resterebbe solo la possibilità di schierare Zaniolo come falso nueve.