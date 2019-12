Inter Roma, due dubbi per Antonio Conte. La probabile

Questa sera andrà in scena la sfida tra Inter e Roma, ed entrambe le squadre sono alle prese con importanti assenze dovute ad infortuni. Conte ha gli uomini contati, in particolar modo a centrocampo, dove dovrebbero giocare Borja Valero, Brozovic e Vecino.

Asamoah dovrebbe giocare uno spezzone di gara. Resta da capire se lo farà da esterno sinistro (dove dovrebbe partire Biraghi) o da interno di centrocampo. I dubbi riguardano l'esterno destro e il terzo difensore.

In entrambi casi in ballottaggio c'è D'Ambrosio, che in un caso concorre con Candreva, mentre in un altro con Godin. L'uruguaiano potrebbe essere preservato per il match di Champions league contro il Barcellona.