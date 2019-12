Inter Roma, brutte notizie per Conte, che valuta la rivoluzione

Non sono buone le notizie che arrivano ad Antonio Conte in vista del match tra Inter Roma che andrà in scena venerdì sera

Non sono buone le notizie che arrivano ad Antonio Conte in vista del match tra Inter Roma che andrà in scena venerdì sera. Il tecnico dovrà fare a meno anche di Roberto Gagliardini, infortunatosi nel match contro la Spal. per questa ragione si stanno valutando opzioni rivoluzionarie. Uno tra Candreva e Asamoah potrebbe essere schierato interno di centrocampo, insieme a Vecino e Brozovic. In alternativa ci sarebbe Borja Valero. Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci anche uno stravolgimento tattico. Lo stesso Candreva o Politano potrebbero agire alle spalle di Lukaku insieme a Lautaro Martinez. Il 3-5-2 solito insomma diventerebbe un 3-4-2-1.