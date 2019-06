Inter, rivoluzione a centrocampo: Vecino addio? Ausilio punta ad un ritorno

Tuttosport, in edicola stamane, riporta la situazione a centrocampo per l'Inter del neo tecnico Antonio Conte. “Alcune trattative sono già state chiuse (Godin), impostate (Barella) e delineate (Dzeko), ma Conte si aspetta almeno altri tre rinforzi, sempre che non chieda anche un ulteriore difensore centrale. Un altro attaccante qualora parta Icardi (il preferito rimane Lukaku, ma costa tanto), un esterno destro (Chiesa il profilo ideale, ma è caro e conteso; in seconda battuta Danilo, Darmian e Moses con tutte le differenze tecniche del caso) e un ulteriore centrocampista.

E’ proprio il pacchetto dei centrocampisti a poter vedere maggiori differenze rispetto alla stagione appena conclusa. E' probabile che partano Joao Mario e Borja Valero mentre resta in dubbio Vecino: con un’offerta importante (superiore ai 25 mln), l’ex Fiorentina potrebbe salutare l’Inter che comunque cercherà un centrocampista con una formula low-cost.

Per questo, il profilo più idoneo, sia dal punto di vista economico che tecnico, sembra essere Kovacic, pallino di Ausilio ma che comunque è stimato anche da Conte. L’ex nerazzurro è fuori dai progetti di Zidane, il Real potrebbe decidere di cederlo in prestito ma prima dovrà rinnovargli il contratto di un anno. “Kovacic, come detto, risponde alle richieste dell’Inter: potrebbe arrivare in prestito, dunque non andando a pesare troppo sul bilancio, e potrebbe giocare in tutte le posizioni del centrocampo, sia da mezzala sia da regista nel 3-5-2 o da trequartista nel 3-4-2-1”, chiosa il quotidiano piemontese.